=== *** 08:00 EU/Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel *** 09:00 DE/Abschluss Digital-Gipfel (seit 3.12.), 14:45 Rede von Bundeskanzlerin Merkel, Nürnberg 09:00 EU/EuGH, Schlussanträge über Widerrufbarkeit der Brexit-Erklärung, Luxemburg *** 09:20 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 09:30 BE/Nato, Außenministertreffen (bis 5.12.), Brüssel *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Oktober 10:00 DE/Bank Julius Bär Europe AG, PG zum Ausblick auf die Finanzmärkte 2019, Frankfurt *** 10:15 GB/BoE-Gouverneur Carney, Anhörung zum Brexit-Abkommen vor dem Finanzausschuss des Unterhauses, London *** 11:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Jahres-PK, Frankfurt *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,6% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+4,5% gg Vj 11:00 GR/BIP 3Q *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 16:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (2018 stimmberechtigt im FOMC), New York 23:00 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q, Palo Alto *** - DE/Pkw-Neuzulassungen November *** - US/Regierungsvertreter, Treffen mit den Chefs von Volkswagen, Daimler und BMW, Washington - GB/Premierministerin May, Eröffnung der Brexit-Debatte im Unterhaus, London - BE/OECD, Länderbericht EU, Brüssel ===

