Zürich - Weltweit wird die Steuerabwicklung immer effizienter, nicht aber in der Schweiz. Die Schweiz hat diesbezüglich ihr Potenzial für einen attraktiven Standort noch nicht voll ausgeschöpft. Im internationalen Vergleich der Einfachheit von Steuersystemen liegt sie auf dem 20. Platz. Unter den entwickelten westlichen Industrienationen sind die wichtigsten Konkurrenten, die besser als die Schweiz abschneiden: Irland, Dänemark, Finnland und Kanada. Dies zeigt die Studie «Paying Taxes 2019», die PwC und die Weltbank gemeinsam veröffentlichen.

Die Steuerbelastung für Unternehmen in der Schweiz bleibt stabil. Mit 28,8 Prozent (gleich wie im Vorjahr) liegt die Schweiz weiterhin deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt von 40,4 Prozent (Vorjahr: 40,5 Prozent). Im Vergleich mit den EU- und EFTA-Staaten ist sie damit - wie in den Vorjahren - auf Platz 7. An der Spitze der EU- und EFTA-Staaten befinden sich Luxemburg und Kroatien mit 20,5 Prozent.

Mehr Effizienz dank fortschreitender Digitalisierung

Um die Steuerabwicklung effizienter zu machen, haben weitere Länder Onlineplattformen eingeführt. Weltweit konnten Unternehmen dadurch den Aufwand für ihre Steuerpflichten um weitere drei Stunden pro Jahr auf 237 Stunden reduzieren. In den EU- und EFTA-Ländern liegt der Zeitaufwand heute im Schnitt bei 161 Stunden (gleich wie im Vorjahr). In der Schweiz wendet ein KMU unverändert 63 Stunden ...

