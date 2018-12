Auckland - Neuseeland steht als Reisedestination junger europäischer Weltreisender ganz oben auf der Liste. Wer mit wenig Geld auf Reisen geht oder sich vor Ort etwas dazuverdienen will, kann sich als Erntehelfer vor Ort bewerben.

Die neuseeländische Regierung vergibt offizielle Work-Holiday-Visa für Deutsche http://bit.ly/2az4Cf3, Österreicher http://bit.ly/2adsIbd und auch andere EU-Bürger http://bit.ly/2aCc1Kk.

In Neuseeland ist die Arbeitslosenrate so niedrig, dass es vor allem bei der Obsternte einen dringenden Bedarf an temporären Arbeitskräften gibt. "Daher gibt es seit einigen Jahren die Möglichkeit für Reisende bei der Kiwi-Ernte in der Bay of Plenty mitzuhelfen", so Nikki Johnson, CEO der NZ Kiwifruit Growers Inc http://nzkgi.org.nz gegenüber pressetext.

Arbeiten in wunderbarer Umgebung

Die Bay of Plenty - auf der Nordinsel Neuseelands - ist weithin für ihre landschaftlichen Reize bekannt. Rund um Tauranga gibt es nahezu jede Wassersportart, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...