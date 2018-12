Noch im Oktober markierte der schwergewichtige Index ein Rekordhoch bei 26.951 Punkten, kam anschließend jedoch merklich ins Straucheln und setzte auf die Unterstützungen aus Anfang dieses Jahres zurück. Wir erinnern uns, im Januar setzte ein unverhofft starker Abverkauf ein, der über die Sommermonate wieder ausgebügelt werden konnte. Die letzten Wochen zeigten sich aber sehr viel volatiler, was nicht zuletzt an der Handelspolitik der USA liegt und übergeordnet Unsicherheit das Marktgeschehen bestimmt. Nun hat sich am Rande des G 20-Gipfels US-Präsident Donald Trump mit seinem Amtskollegen aus China auf einen vorläufigen Waffenstillstand im Handelskrieg verständigt, das zu sehr deutlichen Kursaufschlägen geführt. Dabei sind die US-Indizes wieder einen Schritt voraus, bis zur markanten Triggermarke von 26.000 Punkten fehlt nicht mehr viel und könnte bei entsprechender Beibehaltung der Kursstärke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...