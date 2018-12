The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US6174468B80 MORGAN STANLEY 15/18MTN F BD01 BON USD N

CA XFRA USH7220NAA84 UBS AG LONDON 17/18 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS0170485204 DAILY MAIL GENL 03/18 BD01 BON GBP N

CA XFRA XS0809685158 BNG BK 12/18 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1074467025 COMMONW.BK AUSTR.14/18MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA DE000LB0P9Y3 LBBW GM-FLOATER 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0230957424 CAIXA GERAL.DF.05/UND.FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1052681902 FMS WERTMGMT MTN 14/18 LS BD02 BON GBP N