The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0441186522 BCO D.EST.CHILE 18-24 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000AAR0231 AAREAL BANK MTN.HPF.S.225 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40NL4 COBA 18/20 VAR919 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40NM2 COBA 18/21 S.920 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0PW2 DZ BANK IS.A1077 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013385655 EDENRED 18-26 BD01 BON EUR N

CA XFRA USU26054KF95 DOW CHEM. 18/25 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU26054KG78 DOW CHEM. 18/48 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US00206RHA32 AT + T 2046 BD02 BON USD N

CA XFRA US053611AJ82 AVERY DENNISON 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA USU26054KH51 DOW CHEM. 18/28 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1917614569 HSBC HLDGS 18/21 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1917808849 WESTPAC BKG 18/20 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1918007458 HEIMST.BOST. 18/21 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1918887156 BCO DE SABADELL 18/28 MTN BD02 BON EUR N

CA 80CD XFRA CA00775M1041 ADVANZ PHARMA CORP. EQ00 EQU EUR N

CA CJ8N XFRA CA14179V2066 CARGOJET INC. VAR VTG EQ00 EQU EUR N

CA DFV XFRA DE000A2NBVD5 DFV DT.FAMIL.VERS. O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA S4WG XFRA DE000A0MYQ28 SIEM.QUAL.+ DIVID. EUROPA FD00 EQU EUR N

CA U2IN XFRA DE000A0YEQW0 WALSER PTF GERM.SEL.DE R FD00 EQU EUR N

CA YFP7 XFRA DE000A0YFQ92 BKC TREUHAND PORTFOLIO I FD00 EQU EUR N

CA WXIN XFRA DE000A1JUU46 CHOM CAP.ACT.R.EU.UI AK R FD00 EQU EUR N

CA JPJ3 XFRA LU0082616367 JPM-US TECHNOLOGY A D.DL FD00 EQU EUR N

CA XUO8 XFRA LU0108459552 CANDR.EQ.L-BIOTECH.INH.C FD00 EQU EUR N