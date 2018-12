The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0143218441 LONZA SWISS FIN. 11-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0420775287 MODUS SECUR.18/6603 18-23 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0420776087 MODUS SEC.18/6602 18-28 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0421467793 MO.S.18/6605 18-28 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0421467819 M.S.18/6607 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0421467827 ME.T.18/6024 18-23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A0WL167 DZ HYP PF.R.978 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A19U4S8 MEDIAN TR.C.18/6021 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A19WZA6 MEDIAN TR.C.18/6022 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T4V8 DZ BANK IS.A564 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0H9H6 DEKA USD FESTZINS 16/18 BD00 BON USD N

CA EA4A XFRA DE000EAA0TH7 EAA IS. MTN 15/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AJJ3 UC-HVB PF 1782 BD00 BON EUR N

CA XFRA US06050TME90 BK OF AMER.NA 2018 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US172967KE00 CITIGROUP INC. 2018 BD00 BON USD N

CA XFRA US172967KF74 CITIGROUP INC 2018 FLR BD00 BON USD N

CA KW5Y XFRA DE000A168Y14 K.F.W.ANL.V.15/2018 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4B17 LB.HESS.THR.CARRARA12G/16 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4B33 LB.HESS.THR.CARRARA12I/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4JP3 HSH NORDBANK SZ 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0P9T3 LBBW STUFENZINS 12/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013374881 JCDECAUX 18-20 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA US035229CM37 ANHEUSER-BUSCH COS. 2042 BD01 BON USD N

CA XFRA US58013MEW01 MCDONALDS CORP. 2018 MTN BD01 BON USD N