FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.12.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 05.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.12.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

M9SJ XFRA LU0269999958 M.A.-DAXGL RUSSIA IN.UETF

M9SH XFRA LU0269999792 M.A.-DAXGL BRIC IN.UETF

KME XFRA AU000000KRL3 KANGAROO RESOURCES LTD

XFRA AU000000CAB7 CABCHARGE AUSTRALIA LTD.

TJR XFRA AU000000TAW7 TAWANA RESOURCES N.L

1XS3 XFRA US45790J5039 INPIXON DL -,01