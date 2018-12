ADO Properties S.A. schließt Refinanzierungsserie erfolgreich ab DGAP-News: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung/Rating ADO Properties S.A. schließt Refinanzierungsserie erfolgreich ab 04.12.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ADO Properties S.A. schließt Refinanzierungsserie erfolgreich ab * Optimierung der Darlehensstruktur des Carlos-Portfolios generiert EUR 90 Millionen zusätzliche Liquidität * Sämtliche kurzfristige Verbindlichkeiten erfolgreich refinanziert, weiterhin kontinuierliche Optimierung der Finanzierungsstruktur geplant * Standard & Poor's vergibt ein Rating von BBB-/A-3 mit einem stabilen Ausblick Berlin, 4. Dezember 2018 - ADO Properties S.A., das einzige im Prime Standard gelistete und ausschließlich auf Berlin fokussierte Wohnungsunternehmen, hat mit der Aufnahme eines Darlehens im Volumen von EUR 90 Millionen eine Serie von Refinanzierungen erfolgreich abgeschlossen und damit alle kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten ausfinanziert. Das Darlehen ist mit den bereits bestehenden Sicherheiten aus dem Carlos-Portfolio besichert, das die Gesellschaft im Jahr 2015 von der Deutschen Wohnen erworben hatte. Im Rahmen dieser Refinanzierungsprojekte erhielt ADO Properties von der Ratingagentur Standard & Poor's ein Investmentgrade-Rating von BBB-/A-3 mit einem stabilen Ausblick. Florian Goldgruber, Chief Financial Officer der ADO Properties, sagt: "Mit der soeben abgeschlossenen weiteren Finanzierung des Carlos-Portfolios haben wir sämtliche kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten für auslaufende Darlehen sowie unser Commercial-Paper-Programm ersetzt. Trotz der erheblichen negativen externen Einflüsse, welche unsere Refinanzierung in den letzten Monaten erschwerten, konnten wir das Gesamtprojekt im geplanten Zeitrahmen erfolgreich abschließen. Durch eine intelligente Diversifizierung der Finanzierungsinstrumente haben wir zudem unseren durchschnittlichen Fremdkapitalzins auf nunmehr 1,7 Prozent gesenkt. Wir gehen davon aus, dass die erfolgreiche Refinanzierung auch unsere Ratings positiv unterstützt und beabsichtigen in den kommenden Monaten weitere Maßnahmen zur kontinuierlichen Optimierung unserer Finanzierungsstruktur." Im derzeit laufenden vierten Geschäftsjahresquartal hatte ADO Properties bereits neben einem Schuldscheindarlehen eine Wandelanleihe mit einem Volumen von EUR 165 Millionen und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Mit beiden Transaktionen ist es ADO Properties gelungen, auch in einem schwierigeren Marktumfeld erfolgreich neue Finanzierungsinstrumente erstmalig zu nutzen und den soliden Zugang zu einem breiten Spektrum an Finanzierungsquellen unter Beweis zu stellen. Über ADO Properties ADO Properties ist ein auf Berliner Wohnimmobilien fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 24.000 Einheiten. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. ADO Properties übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Menschen, die Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand. 04.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ADO Properties S.A. 1B Heienhaff L-1736 Senningerberg Luxemburg Telefon: +352 27 84 56 710 Fax: +352 26 26 34 079 E-Mail: ir@ado.properties Internet: www.ado.properties ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX Ende der Mitteilung DGAP News-Service 754039 04.12.2018 ISIN LU1250154413 AXC0046 2018-12-04/07:30