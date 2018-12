Medienmitteilung

Cicor Technologies Ltd. gewinnt ein Grossprojekt für die Herstellung von Dünnschichtsubstraten

Boudry, 04. Dezember 2018 - Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN), ein in den Bereichen Leiterplatten, Mikroelektronik und EMS (Electronic Manufacturing Services) führendes, international tätiges Technologieunternehmen mit Sitz in Boudry (Schweiz), kann heute den Gewinn eines mehrjährigen Grossprojektes bekanntgeben.

Die Liefervereinbarung für die Herstellung von Dünnschichtsubstraten wurde mit einem namhaften Europäischen Aerospace-Unternehmen abgeschlossen und umfasst ein erwartetes Gesamtvolumen von über CHF 20 Millionen. Die einzelnen Auftragseingänge und die Herstellung der Substrate werden zwischen 2019 und 2024 an den Cicor Produktionsstandorten für Dünnschichtsubstrate erfolgen.

Cicor ist mit den beiden Werken für Dünnschichttechnologie an den Standorten Wangs (Schweiz) und Ulm (Deutschland) Marktführer in Europa und einer der weltweit bedeutendsten Hersteller. Die Dünnschichttechnologie verwendet Verfahren der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik, um Schaltungsträger höchsten Miniaturisierungsgrades herzustellen. Die extreme Miniaturisierung elektronischer Baugruppen wird insbesondere in der Medizintechnik, der Luft- und Raumfahrt sowie der Kommunikationstechnik (5G Mobilfunknetzwerke) benötigt und verspricht in den nächsten Jahren weiteres signifikantes Wachstum für die AMS Division.

Weiter kann Cicor die positive Entwicklung des Unternehmens für das Gesamtjahr 2018 bestätigen. Cicor erwartet inzwischen, dass die Ergebnisse am oberen Ende der bisherigen Guidance eines Umsatzanstieges im hohen einstelligen Prozentbereich und einer operativen Marge auf Stufe EBIT zwischen 5% und 6% des Umsatzes liegen werden.

Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund 2000 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com (http://www.cicor.com).