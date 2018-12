Die Pause im Handelsstreit wird in den USA und Asien unterschiedlich aufgenommen. Deutsche Autobauer besuchen Trump. Was heute sonst noch wichtig wird.

Die Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat sich auch an den US-Börsen bemerkbar gemacht. Besonders die Aktien der Autobauer konnten profitieren, nachdem Trump angekündigt hatte, dass China die Zölle auf US-Importfahrzeuge abbauen wolle. General Motors, Ford und Tesla legten bis zu 2,3 Prozent zu.

In Asien wurde die Entspannung im Handelsstreit jedoch nicht so positiv aufgenommen. Der Nikkei-Index notierte 0,7 Prozent schwächer. Ähnliches deutet sich für den Dax an. Beim Onlinebroker IG Markets notiert der deutsche Leitindex vorbörslich gut 0,75 Prozent im Minus. Am Montagabend hatte der Dax in Frankfurt bei 11.465 Punkten geschlossen.

1 - Vorgaben aus den USA

Der G20-Gipfel in argentinischen Buenos Aires am Wochenende brachte Bewegung in den Handelsstreit zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping hatte sich darauf geeinigt, ab Januar für 90 Tage keine weiteren Strafzölle zu erheben. Am Montag gab das den US-Börsen Auftrieb. Laut Experten könnte das der Auftakt zu einer Jahresendrally sein. Vor dieser Entwicklung profitierten auch die Autobauer. Die Aktien von General Motors, Ford und Tesla stiegen um bis zu 2,3 Prozent an.

Die Stimmung der Anleger drückten indes Aussagen von der US-Notenbank Federal Reserve. Nachdem es zunächst so aussah, dass Trumps jüngste Drohungen gegen die Zentralbank Wirkung zeigten, signalisierte einem Bericht zufolge der Fed-Vize Randal Quarles, dass die Notenbank an ihrem bisherigen Kurs festhalten wolle.

Der Dow Jones der Standardwerte schloss 1,1 Prozent höher auf 25.826 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 verbesserte sich um 1,1 Prozent auf 2790 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich um 1,5 Prozent auf 7441 Punkte.

2 - Vorgaben aus Asien

Ganz so positiv wie ihre Kollegen in den USA sehen die Anleger auf dem Tokioter Parkett die Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit am Dienstag nicht. Die jüngsten Nachrichten würden mehr Fragen als Antworten aufwerfen, ...

