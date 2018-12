Mit der weltweit gültigen ISO 50.001 gibt die Internationale Organisation für Normung den Unternehmen ein Planungs- und Managementwerkzeug an die Hand, mit welchem sie ein effektives Energiemanagement strukturiert in ihren Aufbau- und Ablauforganisationen implementieren und sich in letzter Konsequenz auch entsprechend zertifizieren lassen können. Eine solche Zertifizierung ist die Grundlage für potenzielle Teilbefreiungen von Steuern, Abgaben und Umlagen.

Der Erfolg etablierter Managementsysteme hängt maßgeblich von der Einbindung der Mitarbeiter im Unternehmen ab. Die individuellen Beauftragten dieser Systeme haben es oft schwer, die notwendigen Informationen in den einzelnen Prozessen zur Verfügung zu stellen und damit verbunden die für eine erfolgreiche Einführung nötige Motivation und Akzeptanz in der Belegschaft zu schaffen.

Somit sind folgende Punkte von großer Bedeutung:

den andauernden Verbesserungsprozess kontinuierlich zu verfolgen und seine Prozessleistung der Aufbau- und Ablauforganisation stets auf den Prüfstand zu stellen,

die Verbesserung der Prozesse auf jeden Mitarbeiter bzw. auf jeden Prozess herunterzubrechen und individuelle Ziele zu vereinbaren (KPIs),

kontinuierliches Informationsmanagement im Unternehmen zu etablieren: Transparenz sorgt für Motivation, Akzeptanz und aktive Mitarbeit,

den Schulungsbedarf der Mitarbeiter durch die verantwortlichen Führungskräfte regelmäßig zu erfassen und entsprechend Weiterbildungs-/Informationsangebote anzubieten. Ein effektives und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...