Welche Themen sind am Dienstag Morgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Die USA erwarten eine schnelle Senkung von Strafzöllen auf US-Waren in China, Renault-Chef Carlos Ghosn bleibt länger in Haft - und die Chefs von BMW, Daimler und VW treten heute zum Autogipfel im Weißen Haus an.

