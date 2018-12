FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - TIEFER ERWARTET - Nach dem Sprung des Dax über die Hürde bei 11 400 Punkten am Vortag droht der Leitindex am Dienstag bereits wieder darunter zu fallen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor der Eröffnung 0,72 Prozent niedriger auf 11 383 Punkte. Damit könnte es sich Beobachtern zufolge bei der dynamischen Auwärtsbewegung vom Vortag letztlich um einen Fehlausbruch handeln. In der vergangenen Woche war der Dax gleich dreimal an der Charthürde von 11 400 Punkten gescheitert.

USA: - HÖHER - Entspannungssignale im internationalen Handelsstreit haben die Wall Street am Montag weiter angetrieben. Nach dem G20-Treffen der größten Industrienationen und Schwellenländer in Buenos Aires hatten sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping geeinigt, den Handelskonflikt zunächst nicht weiter eskalieren zu lassen. Ab Januar soll es zumindest für 90 Tage keine weiteren Zölle geben.

ASIEN: - VERLUSTE - Die asiatischen Börsen geben am Dienstag ab. Japans Nikkei 225 schloss 2,4 Prozent tiefer bei 22 036,05 Punkten. Hongkongs Hang Seng liegt zur Stunde 0,43 Prozent im Minus bei 27 063,87 Punkten. Chinas CSI 300 fällt 0,14 Prozent auf 3256,38 Punkte.

DAX 11.465,46 1,85%

XDAX 11.477,33 1,35%

EuroSTOXX 50 3.214,99 1,32%

Stoxx50 2.955,64 0,73%

DJIA 25.826,43 1,13%

S&P 500 2790,37 1,09%

NASDAQ 100 7.062,13 1,63%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 161,66 0,11%

Bund-Future Settlement 161,50 0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1383 0,34%

USD/Yen 113,09 -0,51%

Euro/Yen 128,73 -0,17%

ROHÖL:

Brent 62,30 +0,61 USD

WTI 53,52 +1,08 USD

