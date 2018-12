Der Leuchtenkonzern Zumtobel Group hat Halbjahreszahlen präsentiert und dabei eine Verbesserung bei Profitabilität gezeigt. Das Periodenergebnis liegt bei 8,8 Mio. Euro, was einem Plus von 14,3 Prozent entspricht, das EBIT kletterte um 22 Prozent auf 24,8 Mio. Euro. Das schwierige Branchenumfeld führte aber zu einem Umsatzrückgang von 4,7 Prozent auf 595,1 Mio. Euro. "Wir sind auf dem richtigen Weg, dem Unternehmen die volle Leuchtkraft zurückzubringen. Im ersten Halbjahr unseres Geschäftsjahres 2018/19 konnten wir trotz Umsatzrückgängen eine Verbesserung der Profitabilität erzielen", so Alfred Felder, CEO Zumtobel Group und ergänzt,"allerdings sind wir noch nicht an einer kompetitiven Kostenbasis angelangt. Konzernweit werden wir daher weiter Maßnahmen ...

