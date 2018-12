Tagesgewinner war am Montag FE Ltd mit 42,86% auf 0,01 (13% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 42,86%) vor Signature AG mit 14,63% auf 0,94 (27% Vol.; 1W 10,59%) und Advanced Micro Devices, Inc. mit 11,31% auf 23,71 (207% Vol.; 1W 18,08%). Die Tagesverlierer: Thomas Cook Group mit -21,46% auf 23,64 (239% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -51,30%), Gerry Weber mit -13,16% auf 3,30 (114% Vol.; 1W -8,84%), Air Berlin mit -9,09% auf 0,01 (0% Vol.; 1W -9,09%) Die höchsten Tagesumsätze hatten GlaxoSmithKline (102106,55 Mio.), BP Plc (74386,39) und Rio Tinto (52501,48). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei RTL Group (916%), Aurora Cannabis (792%) und Celesio (538%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ...

