Bereits ab dem kommenden Herbst soll es soweit sein - dann will die Allianz mit dem Verkauf von Autoversicherungen über die Geschäftsstellen des ADAC beginnen. Die Allianz Deutschland übernimmt dazu zum 1. Januar 2019 die 51-%-Beteiligung des Konkurrenten Zurich an der ADAC Autoversicherung AG - ein Jahr früher als geplant. Eigentlich wollte sich der größte deutsche Automobilclub erst 2020 von seinem bisherigen Versicherungspartner trennen.



Die Allianz verspricht sich von der Ende Juni vereinbarten Partnerschaft mit dem ADAC zusätzlichen Schub für ihre Autoversicherungs-Geschäft, in dem sie mit 8,5 Mio. versicherten Fahrzeugen in Deutschland nur die Nummer zwei hinter der HUK-Coburg ist. Die ADAC Autoversicherung hat bisher 650.000 Kunden, von denen sie 250 Mio. Euro Beiträge pro Jahr kassiert. Die HUK-Coburg kam zuletzt auf 11,6 Mio.. 49 % an der ADAC Autoversicherung liegen bei der ADAC SE, in die der Automobilclub seine kommerziellen Aktivitäten ausgegliedert hat.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info