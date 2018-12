Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 6,30 auf 5,90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Unter den spanischen Banken zähle Banco Santander weiter zu seinen bevorzugten Werten, schrieb Analyst Jose Abad in einer am Montag vorliegenden Studie. Banco Santander sei nicht so stark auf Spanien ausgerichtet wie andere Häuser und damit auch weniger von den Unsicherheiten rund um den dortigen Hypothekenmarkt betroffen./la/jha/ Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2018-12-03/23:53

ISIN: ES0113900J37