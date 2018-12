In Berlin und Köln demonstrierten am letzten Samstag 36.000 Menschen für Kohleausstieg und Klimaschutz, aber die erneuerbaren Energien als Lösung spielten in den Reden keine Rolle Beeindruckend, wie 36.000 Menschen am Kanzleramt in Berlin und auch in Köln, sich mit großer Kraft für den Klimaschutz einsetzen (https://www.klima-kohle-demo.de). Starke Appelle gab es bei der Demonstration in […]In Berlin und Köln demonstrierten am letzten Samstag 36.000 Menschen für Kohleausstieg und Klimaschutz, aber die erneuerbaren Energien als Lösung spielten in den Reden keine Rolle Beeindruckend, wie 36.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...