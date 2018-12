Wago Kontakttechnik: Die komplett vorgefertigte Box ist prädestiniert für das Messen von Strömen, Spannungen, Produktionszyklen, Anlagenzuständen und weiteren Signalen. So stellt das Gerät die unmittelbare Direktanbindung per WLAN oder Mobilfunk an die IT her. Die Einsatzfelder sind fast universal. Das System ist u.a. zugeschnitten auf die Anbindung von Maschinen, Geräten, und Liegenschaften.

