FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In den USA bleiben die Börsen wegen des nationalen Gedenktages für den verstorbenen Ex-Präsidenten George H.W. Bush geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Aktien von Linde werden im Stoxx-50 Barclays ersetzen. Dies erfolgt aufgrund der Fast-Entry-Regel, wie der Indexbetreiber Stoxx am Montagabend mitteilte. Zugleich kommt es im Zugde der quartalsmäßigen Überprüfung auch zu Änderungen in anderen Indizes wie dem Stoxx-600. Aufgenommen werden Knorr-Bremse (Deutschland), Salmar (Norwegen), Tomra Systems (Norwegen), Polish Oil and Gas (Polen) und Interpump (Italien). Absteigen müssen Sopra Steria Group (Frankreich), Wacker Chemie (Deutschland), Plastic Omnium (Frankreich), Indivior (Vereinigtes Königreich) und 3i Grp (Vereinigtes Königreich). Alle Änderungen werden zum Handelsstart am 24. Dezember wirksam.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

09:20 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, Erstnotiz im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

23:00 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q, Palo Alto

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende LVMH 2,00 EUR Orange 0,30 EUR Thales 0,50 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 Erzeugerpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,6% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+4,5% gg Vj

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 GB/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2024 im Volumen von 2,5 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.769,70 -0,75 Nikkei-225 22.036,05 -2,39 Schanghai-Comp. 2.658,83 0,15 DAX 11.465,46 1,85 DAX-Future 11.473,50 1,36 XDAX 11.477,33 1,35 MDAX 23.768,29 1,34 TecDAX 2.646,32 2,13 EuroStoxx50 3.214,99 1,32 Stoxx50 2.955,64 0,73 Dow-Jones 25.826,43 1,13 S&P-500-Index 2.790,37 1,09 Nasdaq-Comp. 7.441,51 1,51 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,66 +18

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,61 -0,61 0,01 Deutschland 10 J. 0,30 0,30 -0,13 USA 2 Jahre 2,81 2,82 0,92 USA 10 Jahre 2,94 2,97 0,53 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,07 0,08 0,02

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Händler rechnen mit einer deutlich Kurskorrektur. Nach der Rally vom Vortag war mit Gewinnmitnahmen gerechnet worden, nun passten auch die Nachrichten nicht mehr zu den Kursgewinnen, heißt es. Damit wachsen Zweifel, dass der vereinbarte Waffenstillstand für drei Monate im Handelsstreit wirklich ein Zeichen einer Annäherung ist. Vor allem fehlt es an belastbaren Aussagen aus China. Die Börsen in Asien rutschten bereits teils kräftig ins Minus. Im Fokus stehen die Autowerte nach den US-Absatzzahlen für November und mit dem erwarteten Treffen der deutschen Autochefs im Weißen Haus. Dieses wird politischerseits weiter kritisch verfolgt, denn der Versuch eines Sonderweges könnte möglicherweise die Handelsgespräche der EU mit den USA unterlaufen.

Rückblick: Sehr fest - Die Annäherung im Handelsstreit sorgte zu Wochenbeginn für höhere Kurse. Allerdings kamen die Indizes nach der bereits sehr festen Eröffnung nicht weiter vom Fleck und gaben im Gegenteil einen Teil der Gewinne im Verlauf wieder ab. Als nächstes Belastungsthema schwebt zudem die Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus am 11. Dezember über dem Markt. Autowerte waren einer der großen Gewinner. Hier stützte, dass China den USA laut Präsident Trump die Senkung von Importzöllen zugesagt haben soll. Davon profitierten Daimler und Co, soweit sie in den USA Autos für den Export nach China bauen. In den Hintergrund traten zunächst Sorgen, dass US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf Autoimporte aus der EU einführen könnte. Der europäische Subindex legte um 3,0 Prozent zu. Tagesgewinner waren Rohstoffaktien mit einem Anstieg um 4,0 Prozent mit der Hoffnung auf eine Stabilisierung der chinesischen Konjunktur. Gegen den Aufwärtstrend büßten Glaxosmithkline 7,6 Prozent ein. Der Konzern kauft den Krebsmedikamente-Spezialisten Tesaro für rund 5,1 Milliarden US-Dollar. "Der Preis ist zu hoch", sagte ein Analyst.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Auf der Verliererseite im DAX ganz oben standen Vonovia mit einem Minus von 3,1 Prozent, nachdem die Analysten des Bankhauses Metzler die Aktien zum Verkauf gestellt hatten. Bei Lufthansa lösten die steigenden Ölpreise Gewinnmitnahmen aus, die Aktie gab um 1,4 Prozent nach. Um 5,1 Prozent nach oben ging es für K+S. Der Konzern hatte mitgeteilt, dass die Kaliproduktion im Werk Werra trotz anhaltender Trockenheit zumindest bis Weihnachten gesichert ist. Im TecDAX gewannen Siltronic 8,1 Prozent und schlossen sich anderen extrem festen Halbleiteraktien an, die laut Händlern stark von der Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit profitierten.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einem nachbörslichen Kursplus von 2,2 Prozent reagierten Linde auf die Aufnahme in den Stoxx-50-Index. Die Änderungen im Stoxx-600 fanden dagegen zunächst keine Resonanz. Knorr-Bremse werden in den Index aufgenommen, Wacker Chemie steigen ab.

USA / WALL STREET

Fester - Das Plus, das im Tagesverlauf etwas abbröckelte, ging auf das Konto der Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit, nachdem sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping darauf verständigten, neue Strafzölle vorerst für 90 Tage auszusetzen. Zudem sagte China laut Trump zu, Zölle auf US-Autos "zu reduzieren und abzuschaffen". General Mootors und Ford gewannen 1,3 bzw. gut 2 Prozent. Halbleiterwerte profitierten besonders von den wieder aufgehellten Perspektiven. So schossen AMD um gut 11 Prozent nach oben und im Dow Intel um 1,7 Prozent. Nvidia stiegen um 4 Prozent und Micron Technology um 3,8 Prozent. Für Qualcomm ging es um 1,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass eine Übernahme von NXP nun vom Tisch ist, nachdem China zu lange mit seiner Zustimmung gezögert habe. Rüstungswerte machten zum großen Teil die Rally nicht mit. US-Präsident Trump hatte das Wettrüsten beklagt und getwittert, es sei "verrückt", dass die USA im laufenden Jahr über 700 Milliarden Dollar für Verteidigung ausgegeben hätten. Raytheon verloren 1,4 Prozent, Lockheed Martin 1,2 Prozent. Dagegen profitierten Boeing von der Vereinbarung der USA mit China und gewannen 3,8 Prozent.

Am Anleihemarkt erholten sich die Notierungen mit den im Tagesverlauf zurückgekommenen Aktienkursen. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 1 Basispunkt auf 2,98 Prozent, nachdem sie im frühen Geschäft um gut 3 Basispunkte gestiegen war. Damit notierte die Rendite zum Handelsschluss erstmals seit September unter 3 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17:07 Uhr EUR/USD 1,1383 +0,3% 1,1354 1,1359 EUR/JPY 128,71 -0,2% 129,01 128,98 EUR/CHF 1,1338 +0,1% 1,1332 1,1329 EUR/GBR 0,8934 +0,1% 0,8922 0,8913 USD/JPY 113,08 -0,5% 113,63 113,56 GBP/USD 1,2741 +0,1% 1,2725 1,2744 Bitcoin BTC/USD 3.931,20 +0,7% 3.904,78 3.882,12

Der Dollar konnte zwischenzeitlichen Abgaben aufholen. In der Spitze war der Euro auf 1,1380 Dollar gestiegen, lag im späten Geschäft aber nur noch bei 1,1350, knapp über dem Niveau vom Freitag. Der Devisenmarkt reagierte laut Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann mit nur relativ vorsichtiger "Risk-on"-Stimmung auf den Ausgang des Treffens zwischen Trump und Xi. Die dort gefundene Vereinbarung rieche wieder nur nach oberflächlichem Kompromiss. Das Risiko bleibe bestehen, dass nach der vereinbarten Friedensphase der Wind wieder anders wehe und es doch auf Eskalation hinauslaufe. Dann dürfte der Dollar wieder als sicherer Hafen profitieren und mögliche neue Strafzölle könnten für steigende Preise in den USA sorgen, was wiederum die US-Notenbank mit Zinserhöhungen auf den Plan rufen könnte.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,49 52,95 +1,0% 0,54 -7,4% Brent/ICE 62,31 61,69 +1,0% 0,62 -1,1%

Für die Ölpreise ging es kräftig nach oben dank der Verständigung von Russland und Saudi-Arabien auf gemeinsame Bemühungen zu einer weiteren Förderkürzung. Am Freitag steht das Opec-Treffen mit den wichtigen Nichtmitgliedern wie Russland an. Auf dem Treffen wird entschieden, ob Produktionsbeschränkungen notwendig sind, nachdem der Ölpreis seit Anfang Oktober aufgrund des Überangebots um rund 30 Prozent gefallen ist. Weiterer preistreibender Faktor sei die Ankündigung der kanadischen Provinz Alberta, die Ölproduktion Anfang 2019 um 325.000 Barrel pro Tag zu kürzen, hieß es. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zog zum Settlement um 4 Prozent auf 52,95 Dollar an, das war das höchste Tagesplus seit dem 22. Juni. Für Brent ging es um 4,2 Prozent auf 61,96 Dollar nach oben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.237,57 1.230,82 +0,5% +6,75 -5,0% Silber (Spot) 14,50 14,38 +0,8% +0,12 -14,4% Platin (Spot) 804,15 809,00 -0,6% -4,85 -13,5% Kupfer-Future 2,80 2,80 -0,1% -0,00 -16,6%

Der Goldpreis zog an, für die Feinunze ging es um 0,7 Prozent auf 1.231 Dollar nach oben. Hier half der zwischenzeitlich schwächere Dollar. Zudem profitiert das Gold von Spekulationen, wonach die US-Notenbank ihre Zinsstraffung etwas langsamer angehen lassen könnte. Teilnehmer hoben auch hervor, dass sich die technische Lage für Gold günstig entwickelt habe.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

DIGITALSTEUER

Deutschland und Frankreich haben sich auf einen Kompromiss zur Einführung einer Steuer für große Internetkonzerne wie Google oder Facebook verständigt. Falls bis zum Jahr 2020 auf OECD-Ebene keine Lösung gefunden werde, soll ab dem 1. Januar 2021 eine europäische Steuer in Kraft treten, hieß es aus EU-Kreisen in der Nacht zum Dienstag. Sie soll 3 Prozent des Umsatzes betragen, aber nur auf Werbeeinnahmen erhoben werden.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Notenbank hat den Leitzins unverändert auf dem Rekordtief von 1,50 Prozent gelassen.

ITALIEN

Die Staaten der Eurozone fordern die Regierung in Rom auf, "die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen", um ihren Haushalt mit den Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspaktes in Übereinstimmung zu bringen. "Wir unterstützen auch den andauernden Dialog zwischen der Kommission und der italienische Regierung", hieß es in der Nacht zu Dienstag.

AUTOMOBILABSATZ USA

Die großen Autohersteller haben für November folgende US-Absatzzahlen berichtet:

November 2018 2017 Veränderung gg Vorjahr VOLKSWAGEN 26.789 29.207 -8% AUDI 17.082 19.195 -11% BMW 28.330 28.049 +1% DAIMLER 32.979 34.242 -3,7% PORSCHE 5.673 5.555 +2,1% FORD 196.303 210.771 -6,9% FIAT CHRYSLER 181.310 154.919 +17% TOYOTA 190.423 191.617 -0,6% HONDA 120.534 133.156 -9,5% HYUNDAI 57.499 57.211 +1% NISSAN 110.513 135.985 -18,7%

K+S

Die Ratingagentur Moody's hat für K+S das Corporate Family Rating auf "Ba2" von "Ba1" gesenkt. Laut Moody's ist die Verschuldung des MDAX-Konzerns mittlerweile zu hoch für eine Bonitätsbewertung auf dem vorherigen Niveau. Der Rating-Ausblick ist nun allerdings nicht länger negativ, sondern stabil.

PANTAFLIX

passt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr wegen einer zeitlich verzögerten Umsatzrealisierung zweier bereits hergestellter, aber erst im ersten Halbjahr 2019 abgeschlossener Filmprojekte an. Trotz dieser Umsatzverschiebung im zweistelligen Millionen-Euro Bereich geht der Vorstand weiter von einem signifikant steigenden Umsatz 2018 mit einem zweistelligen prozentualen Wachstum aus.

NORDLB

kommt mit ihren Bemühungen um einen neuen Investor voran. Wie die Landesbank mitteilte, sind vier Angebote für eine mögliche Beteiligung eingegangen. Die Namen der potenziellen Investoren nannte die NordLB indes nicht.

