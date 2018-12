Nach dem starken Wochenauftakt dürften Anleger am Dienstag zunächst Gewinne mitnehmen. Banken und Broker erwarten den Dax am Morgen 0,7 Prozent tiefer bei 11.383 Zählern. Am Montag hatte das Börsenbarometer dank des Burgfriedens im Handelsstreit zwischen den USA und China 1,9 Prozent auf 11.465 zugelegt. Nun droht indes der nächste Rückschlag...

