FRANKFURT (BaFin) -

Die dänische Versicherungsaufsicht Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority) teilte der BaFin mit, dass sich das dänische Versicherungsunternehmen Qudos Insurance A/S mit Wirkung vom 27. November 2018 in Liquidation befindet.

