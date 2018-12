Zwar waren es diesmal keine Kurskapriolen, wie noch Ende September zu sehen war, allerdings ein wichtiger Schritt in Richtung einer möglichen und längerfristigen Erholungsbewegung. Denn seit Anfang Oktober schwankt die Aktie grob zwischen 2,00 und 2,80 Euro seitwärts um ihre gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 herum. Erst mit dem Willen der Bundesregierung zur Aufrüstung älterer Dieselfahrzeuge und einer festgelegten Quote kehrte schlagartig wieder Vertrauen in das Unternehmen zurück und schickte die Aktie des Technologieunternehmens direkt an den gleitenden Durchschnitt EMA 200 bei 2,40 Euro aufwärts. Für nicht risikoaverse Investoren ergibt sich hierdurch jetzt wieder die Chance, an dynamischen ...

