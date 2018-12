Amazon vor Apple und Microsoft >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Watchlist detailliert: Thomas Cook ... » Hello bank! 100 detailliert: Berkshire ... Amazon erstmals mehr wert als Apple und Microsoft Nur wenige Tage, nachdem Microsoft dem Langzeitführer Apple die Krone an der Wall Street wegschnappte, zog am Montag Amazon an beiden Konzernen vorbei.

Den vollständigen Artikel lesen ...