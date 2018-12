Online kann jeder sein eigenes Reisebüro sein. Wo die Suche nach dem günstigsten und schönsten Hotel am besten funktioniert, zeigt ein exklusives Ranking.

Seinen Urlaub vor dem PC zu planen, ist wie eine kleine Phantasiereise. Nachdem die Entscheidung für das Wo gefallen ist, geht es um das Wie. Darf es ein pompöses Luxusresort, ein Spa oder doch das heimelige Bed-and-Breakfast-Hotel sein? Meistens lässt das Budget hier die ersten Träume platzen. Also tippen Kunden in eine Suchmaske einer Hotelplattform ein, was ihr Portemonnaie maximal hergibt und hoffen auf Bilder von hübschen Zimmern.

Doch Aufgepasst: Je nach Buchungsplattform kann sich der Preis um bis zu 20 Prozent unterscheiden, das hat eine exklusive Studie von first-class-and-more.de für die WirtschaftsWoche ergeben. Untersucht worden sind 18 Hotelbuchungsplattformen, die alle auf deutsch genutzt werden können.

Dabei war zwar der Preis am wichtigsten. Doch die Autoren der Studie haben auch bewertet, ob es Kundenbindungs- und Bonusprogramme gibt, die zusätzliche Serviceleistungen oder Rabatte bringen.

Außerdem wurde analysiert, wie viele Bilder angezeigt wurden und ob es genaue Beschreibungen über die Lage, Größe und Ausstattung der Hotels gibt. Da die Suchtechnik mittlerweile relativ einheitlich ist, floss die Bewertung darüber, wie schnell und übersichtlich die Suche war und wie viele Filter voreingestellt werden können, am wenigsten in das Ranking mit ein.

Untersucht wurden zwei Szenarien: Beim ersten suchten die Tester ein Vier- oder Fünf-Sterne-Stadthotel unter der Woche und am Wochenende. Beim zweiten ging es um einen einwöchigen Aufenthalt in einem Fünf-Sterne Resort.

Durchweg den besten Preis bei einem Stadthotel gab es bei zenhotels.com, trip.com, elvoline.com, an-in-den-urlaub.de und hotelreservierung.de. Bei den Kosten für einen Urlaub im Resort schnitten ab-in-den-urlaub.de, hotelreservierung.de, zenhotels.com, roomsxxl.com und trip.com am besten ab. Die Sieger boten im Schnitt einen Preisvorteil von zehn Prozent.

Bei der Bewertung der Bonusprogramme fällt auf, dass mittlerweile fast alle Plattformen eine Art Mitgliedschaft anbieten, die geldwerte Vorteile bringt. Ein Trend in der Reisebranche - auch Luxushotel-Ketten wie Hilton, Marriott und Hyatt versuchen so, Kunden an sich zu binden.

Die angemeldeten Nutzer der Buchungsplattformen, die auch via App genutzt werden, bekommen dann etwa ein kostenloses Frühstück, W-Lan oder eine bessere Zimmerkategorie. Dabei schnitten hotels.com, booking.com und expedia gut ab. Andere Portale setzen eher auf Treue und das Sammeln von Punkten, wie hotelreservierung.de und hotels.com. In der folgenden Tabelle gibt es einen Überblick über die verschiedenen Konzepte.

