Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow geht fest davon aus, dass die Zölle seitens China auf US-Autos und Agrarprodukte schnell abgeschaft werden.

Nach dem Burgfrieden im Handelsstreit geht der Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump davon aus, dass China rasch Zölle auf bestimmte Importe aus den USA abschafft. So rechne er damit, dass die Volksrepublik die Zölle auf in den USA produzierten Autos von derzeit 40 Prozent auf null kappen werde, sagte Larry Kudlow am Montag.

Gleiches gelte für die im Zuge des Handelskonflikts verhängten Vergeltungszölle auf US-Agrarprodukte. China habe zugesagt, Handelsbarrieren rasch abzuschaffen. Womöglich werde die Regierung in Peking bereits am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...