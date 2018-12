Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In den USA bleiben die Börsen wegen des nationalen Gedenktages für den verstorbenen Ex-Präsidenten George H.W. Bush geschlossen.

TAGESTHEMA

Deutsche Autobauer haben im November im US-Markt eine eher stabile Entwicklung in einem ansonsten auseinanderfallenden Gesamtmarkt genommen. Während der zweitgrößte US-Hersteller Ford über ein Absatzminus von 6,9 Prozent berichtete, legte Fiat Chrysler dank boomender Geländewagen um 17 Prozent zu. Die deutschen Hersteller schlugen sich mit leichten Zuwächsen zumeist recht tapfer. Verkaufte Porsche im November in den USA mit 5.673 Fahrzeugen noch 2,1 Prozent mehr, ging es bei Volkswagen jedoch um 8 Prozent auf 26.789 Fahrzeuge nach unten. Schlug sich Mercedes-Benz mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 31.022 Autos noch recht wacker, brachten einbrechende Van- und Smart-Verkäufe dem Gesamtkonzern ein Absatzminus von 3,7 Prozent ein. Die ausländischen Hersteller mussten wie Ford mehrheitlich Rückgänge der Verkaufszahlen hinnehmen. Der in dieser Gruppe größte Hersteller Toyota schaffte einen Absatz von 190.423 Autos, ein Rückgang um 0,6 Prozent. Bei Honda und Nissan lag das Verkaufsminus schon bei 9,5 Prozent bzw, 18,7 Prozent. Marktführer General Motors legt keine Monatszahlen mehr vor und berichtet nur quartalsweise über die Absatzentwicklung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

23:00 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.769,70 -0,75% Nikkei-225 22.036,05 -2,39% Hang-Seng-Index 27.127,57 -0,20% Kospi 2.114,35 -0,82% Schanghai-Composite 2.662,68 +0,30% S&P/ASX 200 5.713,10 -1,01%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen ist die Euphorie des Vortages über den vorübergehenden "Waffenstillstand" im Handelskonflikt zwischen den USA und China schon wieder verpufft. Am Dienstag geht es mit den Aktienkursen auf breiter Front bergab. Kritiker hatten sich bereits zum Wochenstart über die Aktienrally gewundert, denn US-Präsident Donald Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping haben lediglich ein 90-tägiges Moratorium für weitere Zollschritte vereinbart, die bestehenden Handelszölle aber bestätigt. Zur weiteren Verunsicherung tragen neue Aussagen von Trump und US-Finanzminister Steven Mnuchin sowie Präsidentenberater Larry Kudlow bei, die die Erwartungen an die Verhandlungen zurückschraubten. Zudem gibt es bislang keine Bestätigung aus China über die angeblichen Zusagen an Trump. Nach einer siebentägigen Gewinnphase hat der Nikkei-225 mehrverloren, als er am Vortag gewonnen hatte - auch belastet von einer deutlichen Aufwertung des Yen. Nissan Motor fallen um 0,9 Prozent. Laut einem Bericht will der Verwaltungsrat noch am Dienstag zusammenkommen, um über die Nachfolge des früheren und inhaftierten Chairmans Carlos Ghosn zu beraten. In China halten sich die Abgaben dagegen in Grenzen: Gewinnmitnahmen verzeichnen die am Vortag im Zuge der Ölpreisrally gut gelaufenen Energiewerte. Nach der Yuan-Rally des Vortages hat die chinesische Notenbank die eigene Währung 0,7 Prozent höher gefixt - die stärkste Aufwertung seit Juni 2017. Der Kospi in Südkorea verliert 1,1 Prozent. Neue BIP-Daten des Landes offenbarten keine Überraschungen. In Seoul zählen Technologiewerte wie Samsung und SK Hynix mit Abgaben von über 2 Prozent zu den schwächsten. In Australien hat der ASX-200 mit einem Minus von 1,0 Prozent geschlossen - belastet vom Finanzsektor. Die australische Zentralbank hat ihren Leitzins auf dem historischen Tief bestätigt.

US-NACHBÖRSE

Restoration Hardware stiegen um 19,6 Prozent. Die Geschäftszahlen zum dritten Quartal hatten die Markterwartungen übertroffen. Zudem hat das Unternehmen seinen Ausblick für das vierte Quartal und Gesamtjahr angehoben. Smartsheet kletterten um 5,3 Prozent. Sowohl die Erwartungen für das abgelaufene Quartal als auch der Ausblick auf das kommende hatten den Markt überzeugt. Cirrus Logic verloren 6 Prozent, nachdem der Apple-Zulieferer seinen Umsatzausblick für das dritte Geschäftsquartal aufgrund der jüngsten Schwäche des Mobiltelefonmarktes gesenkt hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.826,43 1,13 287,97 4,48 S&P-500 2.790,37 1,09 30,20 4,37 Nasdaq-Comp. 7.441,51 1,51 110,98 7,80 Nasdaq-100 7.062,13 1,63 113,12 10,41 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 981 Mio 1.509 Mio Gewinner 2.204 1.630 Verlierer 794 1.382 Unverändert 59 76

Fester - Das Plus ging auf das Konto der Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit. US-Präsident Donald Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping haben sich darauf verständigt, neue Strafzölle vorerst für 90 Tage auszusetzen. Zudem hat China nach Angaben von Trump zugesagt, Zölle auf US-Autos "zu reduzieren und abzuschaffen". Halbleiterwerte profitierten besonders von den wieder aufgehellten Perspektiven. So schossen AMD bei hohem Umsatz um gut 11 Prozent nach oben. Im Dow kletterten Intel um 1,7 Prozent, daneben stiegen Nvidia um 4 Prozent und Micron Technology um 3,8 Prozent. Für Qualcomm (+1,5 Prozent) ist eine Übernahme des Halbleiterspezialisten NXP vom Tisch. Rüstungswerte machten zum großen Teil die Rally nicht mit. US-Präsident Trump hatte das Wettrüsten beklagt und getwittert, es sei "verrückt", dass die USA im laufenden Jahr über 700 Milliarden Dollar für Verteidigung ausgegeben hätten. Raytheon verloren 1,4 Prozent, Lockheed Martin 1,2 Prozent. Dagegen profitierten Boeing von der Vereinbarung der USA mit China und gewannen 3,8 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,83 4,9 2,78 162,9 5 Jahre 2,83 1,7 2,82 90,9 7 Jahre 2,90 0,0 2,90 65,0 10 Jahre 2,98 -1,1 2,99 53,7 30 Jahre 3,26 -3,0 3,29 19,6

Am Anleihemarkt erholten sich die Notierungen mit den im Tagesverlauf zurückgekommenen Aktienkursen. Hatte zunächst die Euphorie über die Verständigung zwischen den USA und China die Renditen getrieben, kamen sie im weiteren Verlauf zurück. Es bleibe dabei, dass ein umfängliches Handelsabkommen schwer zu erreichen sein wird, sagte Marktanalyst John Canavan von Stone and McCarthy Research Associates. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 1 Basispunkt auf 2,98 Prozent, nachdem sie im frühen Geschäft um gut 3 Basispunkte gestiegen war. Damit notierte die Rendite zum Handelsschluss erstmals seit September unter 3 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,1382 +0,2% 1,1354 1,1377 -5,3% EUR/JPY 128,75 -0,2% 129,01 129,06 -4,8% EUR/GBP 0,8935 +0,1% 0,8922 0,8903 +0,5% GBP/USD 1,2738 +0,1% 1,2725 1,2777 -5,8% USD/JPY 113,11 -0,5% 113,63 113,46 +0,5% USD/KRW 1106,60 -0,2% 1109,33 1121,60 +3,7% USD/CNY 6,8426 -0,6% 6,8831 6,9427 +5,2% USD/CNH 6,8400 -0,5% 6,8771 6,9419 +5,0% USD/HKD 7,8084 -0,1% 7,8158 7,8215 -0,1% AUD/USD 0,7375 +0,3% 0,7356 0,7309 -5,7% NZD/USD 0,6957 +0,4% 0,6926 0,6860 -2,0% Bitcoin BTC/USD 3.959,49 +1,4% 3.904,78 4.217,62 -71,0%

Der Dollar konnte seine zwischenzeitlichen Abgaben wieder aufholen. In der Spitze kletterte der Euro auf 1,1380 Dollar, kam allerdings im späten Geschäft auf 1,1350 Dollar zurück. Damit lag er nur knapp über dem Niveau vom Freitag. Der Devisenmarkt reagierte laut Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann mit nur relativ vorsichtiger "Risk-on"-Stimmung auf den Ausgang des Treffens zwischen Trump und Xi. Die dort gefundene Vereinbarung rieche wieder nach oberflächlichem Kompromiss. Das Risiko bleibe bestehen, dass in den vereinbarten 90 Tagen der Wind wieder anders wehe und es doch auf Eskalation hinauslaufe. Am Morgen steigt der Euro allerdings wieder.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,55 52,95 +1,1% 0,60 -7,3% Brent/ICE 62,37 61,69 +1,1% 0,68 -1,0%

Für die Ölpreise ging es kräftig nach oben. Auslöser war die Verständigung von Russland und Saudi-Arabien auf dem G20-Treffen auf gemeinsame Bemühungen zu einer weiteren Förderkürzung. Russland habe allerdings noch nicht entschieden, wie stark man die Produktion kürzen werde, sagte Präsident Wladimir Putin. Am Donnerstag und Freitag steht dann das mit Spannung erwartet Opec-Treffen mit den wichtigen Nichtmitgliedern wie Russland an. Auf dem Treffen wird entschieden, ob Produktionsbeschränkungen notwendig sind, nachdem der Ölpreis seit Anfang Oktober aufgrund des Überangebots um rund 30 Prozent gefallen ist. Weiterer preistreibender Faktor sei die Ankündigung der kanadischen Provinz Alberta gewesen, die Ölproduktion Anfang 2019 um 325.000 Barrel pro Tag zu kürzen, hieß es. WTI zog zum Settlement um 4 Prozent auf 52,95 Dollar an, das war das höchste Tagesplus seit dem 22. Juni. Für Brent ging es um 4,2 Prozent auf 61,96 Dollar nach oben.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 04, 2018 01:52 ET (06:52 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.