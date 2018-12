In einem 16-stündigen Verhandlungsmarathon feilschten die Euro-Finanzminister um einen Kompromiss für Reformen in der Währungsunion. Umstritten war vor allem das Eurozonen-Budget. Nun gibt es eine Einigung in Brüssel.

Die Euro-Finanzminister haben einen Kompromiss zur Reform der Währungsunion gefunden. Nach einem nächtlichen Verhandlungsmarathon in Brüssel drang am Dienstagmorgen die Nachricht vom Durchbruch an die Öffentlichkeit. "Wir haben einen Deal", teilte ein Sprecher von Eurogruppen-Chef Mário Centeno nach etwa 16-stündigen Verhandlungen in Brüssel mit. Details wurden zunächst nicht genannt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz erklärte über den Kurznachrichtendienst Twitter: "Nach knapp 16 Stunden Verhandlungen in der Eurogroup haben wir ein Ergebnis - ein gutes. Die Euroreform kommt entscheidende Schritte voran."

Zuletzt hatte sich bei der geplanten Stärkung des Euro-Rettungsschirms ESM und der Bankenabwicklung in Europa eine Einigung abgezeichnet. Strittig war ein von Deutschland und Frankreich befürwortetes Eurozonen-Budget. Für Dienstagmorgen wurde eine Pressekonferenz angesetzt.

Einig sind sich die Finanzminister der Euro-Zone im Haushaltsstreit mit Italien. Die Budgetpläne Roms verstoßen nach Ansicht der Euro-Gruppe gegen die europäischen Stabilitätsregeln. Deutschland und Frankreich wollen zudem mit einem gemeinsamen Kompromissvorschlag die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...