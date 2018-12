flatex Morning-news Öl (WTI)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Sorte WTI (West Texas Intermediate) konnte sich zum Wochenbeginn im Sog von haussierenden Aktienmärkten positiv entwickeln. Am Ölmarkt richtet sich der Blick bereits auf das OPEC-Treffen in Wien am Donnerstag, den 06. Dezember 2018. Eine gemachte Sache sind die in den Raum gestellten Produktionskürzungen (vor allem von Russland und Saudi-Arabien) aber noch nicht. Seitens der OPEC gab es zu Wochenbeginn auch negative Nachrichten für das Ölkartell selbst, denn das Emirat Qatar will die Organisation im Januar 2019 verlassen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahreshoch des 03. Oktober 2018 bei 76,55 US-Dollar bis zum Jahrestief vom 30. November 2018 bei 49,65 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober und Unterseite zu bestimmen. Die Widerstände lägen bei 56,01/59,93/63,10 und 66,28 US-Dollar. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 49,65 US-Dollar und bei den Projektionen zur Unterseite von 43,33/39,38 und 33,04 US-Dollar auszumachen.

