US-Abgeordnete ehren den verstorbenen Ex-Präsidenten. Trump hat angeordnet, dass die US-Bundesregierung für einen Staatstrauertag geschlossen wird.

In der Rotunde des Kapitolgebäudes haben Politiker den früheren Präsidenten George H.W. Bush gewürdigt. "Hier liegt ein großartiger Mann", sagte der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, am Montagabend während einer Zeremonie in der Hauptstadt der USA.

Der Sarg des am Freitag gestorbenen Ex-Präsidenten lag auf einer Ablage, die zuerst für die Trauerfeier des einstigen Präsidenten Abraham Lincoln 1865 benutzt wurde. US-Präsident Donald Trump kam später, um Bush senior die Ehre zu erweisen.

Auch Vizepräsident Mike Pence und der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, hielten eine Rede. Die demokratische Abgeordnete Nancy Pelosi umarmte den ältesten Sohn des Verstorbenen, den ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush, und war sichtlich gerührt. Bush junior schien den Tränen nahe. Pelosi und der demokratische Minderheitsführer ...

