Die Euphorie, die der Waffenstillstand im Handelsstreit zwischen den USA und China ausgelöst hat, ist offensichtlich schon wieder dahin. In Asien geht es an den meisten Märkten abwärts - in Japan um 2,4 Prozent -, weil die Vereinbarung zwischen Trump und Xi mehr Fragen als Antworten aufgeworfen hat, so die Meinung von Marktteilnehmern. Der DAX notiert vorbörslich schon wieder um die Marke von 11.400.

Den vollständigen Artikel lesen ...