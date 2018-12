Die Euphorie, die die Aktienmärkte am Montag nach der Einigung zwischen den USA und China im Handelsstreit erfasst hatte, ist am Dienstag schon wieder verpufft. In Asien tendieren die Börsen uneinheitlich und der DAX dürfte unter der Marke von 11.400 Punkten eröffnen. Im Fokus stehen heute die deutschen Autobauer, deren Top-Manager zu Besuch in Washington sind. Ebenfalls von Interesse: Wirecard kämpft mit der 200-Tage-Linie und Zalando mit der Bodenbildung. Alle Entwicklungen sehen Sie im Video.

