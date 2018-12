FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Kursgewinnen sind die deutschen Renten-Futures am Dienstag in den Handel gestartet. Angesichts aufkommender Unsicherheiten über die Substanz der Vereinbarungen in den Handelsgesprächen der USA mit China löst sich die "Risk On"-Stimmung vom Vortag wieder auf. Die Renten-Futures steigen in allen Laufzeiten. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 3 Ticks auf 161,69 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 161,93 Prozent und das Tagestief bei 161,68 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 93.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 18 Ticks auf 179,24 Prozent und der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 132,03 Prozent.

December 04, 2018 02:34 ET (07:34 GMT)

