Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wie vor Wochenfrist startete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern erneut mit einem Aufwärtsgap (11.315 zu 11.458 Punkte) in die neue Handelswoche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die von den Analysten favorisierte Erholung nehme also Fahrt auf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...