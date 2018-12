Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit geringer Kursbewegung in den Handel gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen leicht um 0,03 Prozent auf 161,71 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 0,29 Prozent. In Italien stiegen die Renditen leicht an.

Am Dienstag dürften die Impulse durch Konjunkturdaten eher gering ausfallen. Weder in Europa noch in den USA stehen besonders entscheidende Wirtschaftszahlen an. Auftritte wichtiger Zentralbanker sind ebenfalls rar gesät. In Großbritannien wird sich jedoch Notenbankchef Mark Carney vor einem Parlamentsausschuss zum Brexit-Vertragstext der Regierung äußern./bgf/tos/fba

