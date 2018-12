Moninger Holding AG: Veröffentlichung einer Information gemäß Artikel 17 MAR DGAP-Ad-hoc: Moninger Holding AG / Schlagwort(e): Delisting/Delisting Moninger Holding AG: Veröffentlichung einer Information gemäß Artikel 17 MAR 04.12.2018 / 09:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Moninger Holding AG Beendigung der Einbeziehung in den Open Market, Basic Board an der Frankfurter Wertpapierbörse Die Deutsche Börse AG hat der Moninger Holding AG (Basic Board Frankfurt, ISIN: DE0005247308 / WKN 524730) die Beendigung der Einbeziehung der Aktien der Moninger Holding AG in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Basic Board) am heutigen Tag bestätigt. Der letzte Handelstag für die Aktien der Moninger Holding AG im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse (Basic Board) ist der 28. Februar 2019. Die Einstellung des Handels ist auf der Internetseite der Deutsche Börse AG am heutigen Tag entsprechend bekannt gemacht worden. 3. Dezember 2018 Moninger Holding AG 04.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Moninger Holding AG Durmersheimer Straße 59 76185 Karlsruhe Deutschland Telefon: 0721 / 57 02 - 0 Fax: 0721 / 57 02 - 322 E-Mail: info@moninger-holdingag.de Internet: www.moninger-holdingag.de ISIN: DE0005247308 WKN: 524730 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 754065 04.12.2018 CET/CEST ISIN DE0005247308 AXC0077 2018-12-04/09:11