Wien (www.aktiencheck.de) - Die Nachricht von 90 Tagen Weihnachtsfrieden versetzte die globalen Aktienindices gestern zunächst in Euphorie, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. So hätten die wichtigsten Indices der Wall Street allesamt im Plus, jedoch unter Eröffnungsniveau geschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...