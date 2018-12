E-world 2019 - 5. bis 7. Februar 2019 in Essen - Halle 5 / Stand 108 Prozessintegration ist der Schlüssel für einen effizienten Rollout der intelligenten Messsysteme. GWAdriga stellt diesen Aspekt daher in den Mittelpunkt des Auftritts auf der E-world 2019 in Essen. Im Fokus stehen dabei die Praxiserfahrungen, die GWAdriga 2018 über die gesamte Prozesskette des Rollouts hinweg in ganz unterschiedlichen Kundenprojekten sammeln konnte. Ein Beispiel ist die Anbindung von SAP IS-U über IM4G, die mithilfe der integrierten Prozess-Templates und der Möglichkeit, Aktionen über Prozessdokumente (PDOCs) steuern zu können, deutlich erleichtert wurde. Daneben stellt GWAdriga dar, wie sich andere Branchenlösungen wie etwa Schleupen oder SIV über Web-Services integrieren lassen. Ein weiteres Thema ist der modulare Aufbau der Services von GWAdriga: Die einzelnen Prozessbausteine wie Gateway-Administration oder Messdaten-Management können dabei separat gebucht und in die eigenen Prozesse integriert werden. Das gilt beispielsweise auch für das Management der für die Inbetriebnahme eines Gateways erforderlichen PKI-Zertifikate, für das die GWAdriga Smart Energy CA genutzt werden kann. Wie im Vorjahr auch zeigt GWAdriga darüber hinaus, wie sich das Smart Metering spartenübergreifend abbilden lässt - etwa als Basis für den Aufbau von mehrwertangeboten von Versorgungsunternehmen für die Wohnungswirtschaft. Hinzu kommt das CLS-Management (Controllable Local Systems), das im Jahr 2018 ebenfalls in ersten Projekten erfolgreich realisiert werden konnte. Ein Beispiel ist hier das Projekt "Virtueller WärmeStromPool", in dessen Rahmen die Kölner RheinEnergie in den kommenden Jahren bis zu 500 Nachtspeicherheizungen in ein virtuelles Kraftwerk einbinden und verstärkt mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgen will. Weitere Informationen: GWAdriga GmbH & Co. KG - Dr. Michal Sobótka Kurfürstendamm 33 - 10719 Berlin Tel.: +49 30 959 99 09-0 info@gwadriga.de www.gwadriga.de twitter.com/GWAdriga www.xing.com/companies/gwadrigagmbh Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - D-89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.com GWAdriga GWAdriga mit Sitz in Berlin ist Full-Service-Dienstleister für die Gateway-Administration und das Messdatenmanagement. Darüber hinaus entwickelt GWAdriga datenbasierte Mehrwertangebote für die Energiewirtschaft, etwa für das CLS-Management oder das Mehrsparten-Metering. Kernzielgruppe sind mittlere und große Versorgungsunternehmen, Filialisten und die Wohnungswirtschaft. Mit mehr als 4,1 Mio. Zählpunkten und 550.000 intelligenten Messsystemen verfügt GWAdriga über ein Mengengerüst, das einen wirtschaftlichen Betrieb der Smart-Meter-Gateway-Administration erlaubt. Zusätzlich profitieren die Kunden von einer starken Einkaufsgemeinschaft. GWAdriga wurde 2016 von EWE, RheinEnergie und Westfalen Weser Netz gegründet. Die verwendeten IT-Systeme werden von der BTC AG geliefert, einem IT-Unternehmen, das ebenfalls fest in der Energiewirtschaft verwurzelt ist. Dies ist eine Presseinformation der GWAdriga GmbH & Co. KG, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

