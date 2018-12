Nach negativen Vorgaben aus Fernost startet auch der deutsche Leitindex schwächer. Die Annäherung im Handelsstreit beflügelt die Stimmung nicht mehr.

Nach der ersten Euphorie über den Burgfrieden im Zollstreit zwischen den USA und China kehrt am deutschen Aktienmarkt wieder Ernüchterung ein, analog zur Entwicklung an der Tokioter Börse. Der deutsche Leitindex notierte kurz nach Börseneröffnung am Dienstag 0,31 Prozent höher bei 11.429 Punkten. Am Montag hatte er dank des Burgfriedens im Handelsstreit zwischen den USA und China 1,9 Prozent im Plus bei 11.465 Punkten geschlossen.

Zwar habe das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping eine kurzfristige Eskalation des Konflikts verhindert, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Anleger bezweifelten allerdings, dass es den Parteien gelingen werde, eine langfristige Lösung zu finden. "Zudem wartet man an der Börse immer noch auf eine Reaktion Chinas zu diesem Thema. Bisher hat nur Trump eine Art Sieg über den Gegner verkündet."

Vor diesem Hintergrund werden Anleger den Auftritt des US-Notenbankers John Williams am Nachmittag (MEZ) aufmerksam verfolgen. Sie werden prüfen, ob Williams Hinweise gibt, welche Auswirkungen die Vereinbarung zwischen den USA und China auf die Geldpolitik haben könnte. Darüber hinaus gibt der Branchenverband VDMA Zahlen zu den Auftragseingängen der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer bekannt.

Bei den Unternehmen standen die Autobauer im Rampenlicht. Spitzenmanager von BMW, Daimler und Volkswagen wurden zu Gesprächen mit der US-Regierung in Washington erwartet. Die Unternehmen hoffen, die von Trump angedrohten Zölle auf Importfahrzeuge zu ...

