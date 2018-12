Die gestrige Begeisterung am deutschen Aktienmarkt über eine Entspannung im Handelskonflikt ist schon wieder vorbei: Der Dax hat am Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt und in den ersten Handelsminuten 0,42 Prozent auf 11 416,78 Punkte verloren. Am Montag war der Leitindex über die als charttechnische Hürde angesehene Marke von 11 400 Punkten gesprungen und hatte letztlich 1,85 Prozent gewonnen.

Der MDax als Index mittelgroßer Unternehmen sank am Dienstag um 0,37 Prozent auf 23 679,90 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte rund 0,3 Prozent ein.

Händler begründeten die verluste mit deutlich negativen Vorgaben der Tokioter Börse sowie einer gewissen Nervosität der Anleger vor dem Brexit-Showdown im britischen Parlament. Dort wird ab diesem Dienstag über das mit Brüssel ausgehandelte und sehr umstrittene Abkommen debattiert und am 11. Dezember abgestimmt./edh/fba

