Australiens Zentralbank hält Leitzins weiter auf Rekordtief

Die australische Zentralbank hat ihren Leitzins auf dem Rekordtief von 1,50 Prozent belassen. Der geldpolitische Schlüsselsatz verharrt seit Mitte 2016 auf diesem Niveau - und die Reserve Bank of Australia sendete nach der Sitzung des geldpolitischen Rats keinerlei Signale aus, dass sie daran auf kurze Sicht etwas ändern will. Das schwache Lohnwachstum gepaart mit einem hohen Schuldenstand privater Haushalte und einer mauen Inflation lässt die Notenbank seit geraumer Zeit an ihrer Geldpolitik festhalten.

Euro-Staaten einigen sich auf Reform der Währungsunion

Die Staaten der Eurozone haben sich auf eine Reform der Währungsunion verständigt. "Was lange währt, wird endlich gut. Nach knapp 16 Stunden Verhandlungen in der Eurogruppe haben wir ein Ergebnis - ein gutes", schrieb der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. "Die Euroreform kommt entscheidende Schritte voran", ergänzte er.

Conte: Italien will in "kommenden Stunden" neuen Haushalt vorlegen

Im Haushaltsstreit mit der EU will die italienische Regierung nach Angaben von Ministerpräsident Giuseppe Conte in den "kommenden Stunden" einen neuen Haushaltsentwurf vorlegen. Sein Ziel sei, ein Defizitverfahren gegen Italien zu verhindern, sagte Conte der Zeitung Avvenire. Der neue italienische Vorschlag werde dazu führen, dass die EU-Kommission ein solches Verfahren "nicht in Betracht ziehen" müsse.

Deutschland und Frankreich einigen sich bei EU-Digitalsteuer

Deutschland und Frankreich haben sich auf einen Kompromiss zur Einführung einer Steuer für große Internet-Konzerne wie Google oder Facebook verständigt. Falls bis zum Jahr 2020 auf Ebene der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) keine Lösung gefunden werde, solle ab dem 1. Januar 2021 eine europäische Steuer in Kraft treten, hieß es aus EU-Kreisen. Sie soll 3 Prozent des Umsatzes betragen, aber nur auf Werbeeinnahmen erhoben werden.

Paris bemüht sich in Konflikt mit "Gelbwesten" um Entspannung

Die französische Regierung bemüht sich um eine Entspannung im Konflikt mit der "Gelbwesten"-Protestbewegung. Nach einem Krisentreffen von Präsident Emmanuel Macron, Premierminister Edouard Philippe und mehreren Ministern im Elysée-Palast verlautete aus Philippes Umfeld, der Regierungschef wolle rasch "Maßnahmen" verkünden.

Ukrainische Sicherheitskräfte durchsuchen Moskau-treue orthodoxe Kirchen

Ukrainische Sicherheitskräfte haben drei Moskau-treue orthodoxe Kirchen durchsucht. Polizei und Geheimdienste nahmen außerdem Razzien bei Priestern der ukrainisch-orthodoxen Kirche vor, die sich zum Moskauer Patriarchat bekennen. Eine Polizeisprecherin sagte, bei den Durchsuchungen in der zentralen Region Dschitomir habe es keine Festnahmen gegeben.

UN-Sicherheitsrat befasst sich am Dienstag mit iranischem Raketentest

Der UN-Sicherheitsrat wird sich am Dienstag mit einem jüngst abgehaltenen iranischen Raketentest befassen. Das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen wird auf Antrag Großbritanniens und Frankreichs hinter verschlossenen Türen zusammenkommen, wie Diplomaten in New York sagten. London und Paris betrachten den Test einer ballistischen Mittelstreckenrakete durch Teheran ebenso wie Washington und Berlin als Verstoß gegen eine UN-Resolution.

US-Kongress will Shutdown mit Ausgabengesetz verhindern

Führende Kongresspolitiker haben ein zweiwöchiges Ausgabengesetz eingebracht, um dem Parlament mehr Zeit zu geben, so dass ein teilweiser Stillstand der Regierungsgeschäfte aus Geldmangel vermieden wird, bevor die aktuelle Finanzierung dieses Wochenende abläuft. Es wird erwartet, dass die Vorlage in dieser Woche von Senat und Repräsentantenhaus verabschiedet wird. Die Finanzierung der Staatsbehörden wäre damit bis zum 21. Dezember gesichert.

USA nehmen Abschied von verstorbenem Präsidenten Bush

In Washington haben zahlreiche Menschen Abschied vom verstorbenen früheren US-Präsidenten George H. W. Bush genommen. Der Sarg des konservativen Politikers wurde von Houston in die US-Hauptstadt überführt und dort zum Auftakt der Trauerfeiern im Kapitol aufgebahrt. Auch US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania kamen zu dem mit einer US-Fahne bedeckten Sarg und erwiesen Bush die Ehre.

Perus Ex-Präsident García verlässt Botschaft von Uruguay

Der ehemalige peruanische Präsident Alan García hat die Botschaft von Uruguay in Lima verlassen. Sein Antrag auf Asyl sei abgelehnt worden, teilte Uruguays Präsident Tabaré Vázquez in Montevideo mit. Der unter Korruptionsverdacht stehende García ließ anschließend mitteilen, er werde sich in seinem Haus aufhalten und den Ermittlern zur Verfügung stehen.

Südkorea BIP 3Q revidiert +0,6% (vorläufig: +0,6%) gg Vorquartal

Südkorea BIP 3Q revidiert +2,0% (vorläufig: +2,0%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Nov +2,0% (PROG: +2,4%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Nov -0,7% (PROG: -0,2%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Nov +1,3% gg Vorjahr, -0,1% gg Vormonat

