Die US-Bank JPMorgan hat die Shell B-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2800 Pence belassen. Von den Öl- und Gasunternehmen, die sich dem Energiewandel verschrieben hätten, sei Shell dahingehend am besten positioniert, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem zeichne sich der Ölkonzern unter anderem durch seine Kapitaldisziplin und seine hohen Liquiditätsrückflüsse aus./edh/ag Datum der Analyse: 04.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-12-04/09:48

ISIN: GB00B03MM408