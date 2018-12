Der internationale Technologiekonzern Andritz hat einen Auftrag von Shaanxi ZhenAn Pumped Storage Co. Ltd., einem Tochterunternehmen der State Grid Corporation of China (SGCC), für die Lieferung von vier 350-MW-reversiblen Pumpturbinen und Motorgeneratoren sowie Zusatzausrüstungen für das Pumpspeicherkraftwerk ZhenAn in der Shaanxi-Provinz in China erhalten. ZhenAn wird - mit einer installierten Gesamtkapazität von 1.400 MW - das erste Pumpspeicherkraftwerk im Nordwesten Chinas sein. Der Auftragswert beträgt laut Andritz über 100 Millionen Euro.

