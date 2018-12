4.12.: Thomas Tschol läutet die Opening Bell für Dienstag. Der CFO der Zumtobel Group hat Halbjahres-Umsätze in Höhe von 595,1 Mio. Euro und ein EBIT von 24,8? Mio. Euro bekanntgegeben. http://zumtobelgroup.com https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 3.12.: Philipp Schrader und Josef Schmidt läuten die Opening Bell für Montag. Die beiden Rechtsanwälte bei Eisenberger & Herzog beraten Unternehmen in Kapitalmarktrechtsfragen etc. http://www.ehlaw.at https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 30.11.: Christian Einfalt läutet die Opening Bell für Freitag. Er verantwortet den Bereich Treasury bei der börsenotierten Wiener Privatbank und setzt derzeit auf sichere und reale Werte. http://wienerprivatbank.com ...

Den vollständigen Artikel lesen ...