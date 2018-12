Mit einem Emissionsvolumen von insgesamt EUR 5 Mrd. wurde gestern bereits ein Viertel des Volumens aus dem Vergleichsmonat des Vorjahres erreicht. Dabei waren nur zwei Emittenten am Primärmarkt aktiv. SAP brachte eine EUR 4,5 Mrd. schwere Senior Anleihe (erw. Rating A2/A) in fünf Tranchen auf den Markt, um die geplante Akquisition von Qualtrics International teilweise zu refinanzieren. Tranche A (2 Jahre, EUR 500 Mio.) preiste bei 3mE+23 BP, Tranche B (3 Jahre, EUR 900 Mio.) bei MS+28 BP, Tranche C (6 Jahre, EUR 850 Mio.) bei MS+43 BP, Tranche D (9 Jahre, EUR 1 Mrd.) bei MS+55 BP und Tranche E (12 Jahre, EUR 1,25 Mrd.) bei MS+68 BP. Darüber hinaus konnte Eurofimaeinen "Green Bond" (5 Jahre, EUR 500 Mio., Aa2/AA+) bei MS+4 BP ...

Den vollständigen Artikel lesen ...