Gestoppte bzw. gedrehte Serien: FE Ltd +42,86% auf 0,01, davor 9 Tage ohne Veränderung , S&T -2,32% auf 18,97, davor 7 Tage im Plus (14,37% Zuwachs von 16,98 auf 19,42), Pfizer -0,52% auf 45,99, davor 6 Tage im Plus (7,26% Zuwachs von 43,1 auf 46,23), Merck Co. -0,15% auf 79,22, davor 5 Tage im Plus (6,25% Zuwachs von 74,67 auf 79,34), Gilead Sciences -1,5% auf 70,86, davor 5 Tage im Plus (8,03% Zuwachs von 66,59 auf 71,94), Amgen -2,55% auf 202,93, davor 5 Tage im Plus (8,14% Zuwachs von 192,57 auf 208,25), Patrizia Immobilien -0,51% auf 17,64, davor 5 Tage im Plus (6,23% Zuwachs von 16,69 auf 17,73), adidas +1,49% auf 197,7, davor 5 Tage im Minus (-3,9% Verlust von 202,7 auf 194,8), Immofinanz -2,47% auf 21,34, davor 4 Tage im Plus (6,73% Zuwachs von 20,5 auf 21,88), HSBC ...

