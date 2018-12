Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag ohne klare Richtung in den Handel gestartet. Nach der Erleichterung zum Wochenstart über den "Waffenstillstand" im Handelsstreit zwischen China und den USA sei nun die Ernüchterung bei den Investoren eingekehrt, heisst es im Handel. Entsprechend hätten bereits in Asien die Börsen zum Teil Verluste verbucht.

Dass die Zuversicht so schnell nachlasse, begründen Börsianer damit, dass sich die Marktteilnehmer fragen, ob die beiden Wirtschaftsmächte wirklich in der Lage sein werden, innerhalb von 90 Tagen eine Handelsübereinkunft zu treffen. Die Wahl des US-Verhandlungsführers habe diese Sorgen noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...