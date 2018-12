Die Deutsche Bank hat das Kursziel für RTL in einem Ausblick auf 2019 von 48 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der jüngste Schritt des TV-Konzerns, in ein abonnementbasiertes Modell für Video-on-Demand und Fußball-Übertragungsrechte in Deutschland zu investieren, werde die Betriebskosten im wichtigen deutschen Geschäft in den nächsten zwei Jahren beträchtlich steigern, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich seien die Erträge sehr unsicher./ck/ag Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-12-04/09:58

ISIN: LU0061462528