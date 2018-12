Das Ökosystem Elektrofahrzeug (EV) besteht aus zwei Elementen: dem Elektrofahrzeug selbst und der Ladestation. Elektrofahrzeuge besitzen Schaltstufen an verschiedenen Stellen, darunter das Batteriemanagementsystem, Traktionsumrichter, Onboard-Ladegeräte, DC/DC-Wandler sowie die in Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEV) verwendete Start-Stopp-Automatik. Das Laden von Elektrofahrzeugen mit 230 VAC (einphasig) im häuslichen Bereich erfolgt vorwiegend mit einphasigen 3,6-kW-Ladegeräten oder Drehstrom-Ladegeräten, die bis zu 22 kW liefern. Schnelles Laden von Fahrzeugbatterien (in weniger als einer Stunde) erfordert ein Hochspannungs-DC-Ladegerät (bis zu 800 V).

Zuverlässigkeit und Wirkungsgrad

Leistungselektronik-Komponenten im Automobilbereich erfordern hohe Zuverlässigkeit, und die beim Laden verwendete hohe Leistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...